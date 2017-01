Costacurta: “Senza mercato il Milan non può arrivare terzo”

MILANO - Due partite da recuperare, una classifica corta e un andamento al di sopra delle attese: questa la situazione del Milan alla vigilia della sfida in casa del Torino che tanto può dire per la rincorsa dei rossoneri al terzo posto. Una rincorsa lunga e difficile, perché la squadra di Montella partiva dalla terza o quarta fila dello schieramento di serie A, reduce da tre anni disastrosi e per di più con un organico corto e di livello non altissimo, impreziosito però dallo scintillante lavoro del tecnico campano. Ma quanto può credere ancora il Milan al terzo posto finale e ai preliminari di Coppa Campioni? Poco, almeno stando a quanto afferma Alessandro Costacurta, ex difensore milanista ed oggi commentatore televisivo per Sky Sport: «Il Milan non penso possa arrivare terzo, non riuscirà a scavalcare Roma e Napoli, anche perché non sta facendo mercato a gennaio e non sta rinforzando ed allungando una rosa incompleta; quarto o quinto posto sono sicuri per i rossoneri, migliori di Lazio, Atalanta, Torino e Fiorentina, ma la terza piazza la vedo impossibile». Del resto, Vincenzo Montella lo ha detto fin dal suo primo giorno a Milanello: «Il nostro obiettivo è la Coppa Uefa», evidentemente questo vale il Milan attuale, per i miracoli c’è però sempre spazio e tempo.