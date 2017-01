Altro passo in avanti per Delofeu al Milan

MILANO - Galliani non fa altro che ribadirlo: il mercato deve essere a zero e l’unico profilo di giocatore che interessa al Milan è quello di un attaccante esterno. Se è per questo l’amministratore delegato uscente del club di via Aldo Rossi non nasconde più nemmeno il nome che, a beneficio dei più distratti, è quello di Gerard Delofeu, esterno spagnolo classe 1994, ex Barcellona e attualmente all’Everton.

Proprio con il club di Liverpool Galliani ha già affrontato la questione del trasferimento del ragazzo in rossonero, ovviamente con la formula del prestito secco al massimo con un diritto di riscatto.

Il Barcellona dice si

Inutile dire che finora la dirigenza dei Toffeemen ha sempre risposto con un netto rifiuto, ma arrivano sempre più frequenti segnali di apertura che potrebbero portare ad una positiva risoluzione dell’affare in tempi brevi. Innanzitutto la frenetica attività di mercato in entrata dell’Everton: prima Schneiderlin, adesso Belfodil, due operazioni che di fatto taglierebbero definitivamente fuori l’ex Barcellona dalle rotazioni di mister Koeman.

E poi la novità delle ultime ore secondo cui il club blaugrana,che ha ancora il diritto di prelazione e un bonus sulla cessione di Delofeu, avrebbe dato il suo assenso al trasferimento al Milan. Dettaglio tutt’altro che irrilevante perchè di fatto sbloccherebbe la trattativa in maniera definitiva.

L’avventura di Gerard Deulofeu Lázaro a Milano sta per iniziare.