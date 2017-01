Coppa Italia, verso Milan-Torino: Sosa si candida per una maglia da titolare

MILANO - Nel Milan che si appresta ad affrontare a San Siro il Torino dell’ex Sinisa Mihajlovic nella gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia, si rivedrà con ogni probabilità Josè Sosa, centrocampista argentino che non ha finora trovato molta fortuna in rossonero, anzi, è reduce da una lunga sfilza di prestazioni negative, l’ultima in ordine di apparizione lo scorso 4 dicembre a San Siro contro il Crotone quando, partito titolare, venne sostituito da Montella sotto una bordata di fischi. Da allora il tecnico campano non lo ha più utilizzato, neanche subentrando dalla panchina, ma è pronto a rispolverarlo contro il Torino e dare fosforo al centrocampo milanista; perché Sosa, al di là della sua discutibile valutazione sul mercato a 31 anni suonati, è in realtà un buon calciatore, dotato di fisico e con discreta attitudine allo sganciamento offensivo, seppur a fronte di un dinamismo relativo. Un calciatore non eccelso che vale però più delle scialbe prestazioni sin qui offerte; la Coppa Italia anche per rilanciare un giocatore finora inespresso.