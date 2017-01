Milan: Rodrigo Ely verso il Crotone

MILANO - Se il calciomercato in entrata per il Milan procede a rilento (scambio di portieri col Cagliari a parte), quello in uscita sembra iniziare a decollare, o quantomeno a far registrare qualche operazione utile a far risparmiare qualche soldino nelle esangui casse rossonere. Dopo la cessione di Luiz Adriano allo Spartak Mosca e la possibile partenza di Vangioni verso il Marsiglia, va registrato infatti il forte interesse del Crotone per Rodrigo Ely, difensore che Montella non ha finora mai utilizzato (fortunatamente per il Milan) e che ha già le valigie pronte, anche se, ovviamente, non c’è la fila di pretendenti a bussare alla sua porta. Eppure il Crotone si sta facendo avanti con insistenza per ottenere almeno il prestito dell’ex calciatore di Avellino e Reggina, probabilmente non per migliorare l’organico (cosa si può migliorare con Rodrigo Ely?), quanto per aumentarne il numero dopo la probabile partenza di Clayton Dos Santos, altro prodotto del vivaio milanista ed ex capitano dei calabresi di Nicola.