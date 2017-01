Milan, per Niang c’è la pista West Ham

MILANO - Sembra ormai diventata una consuetudine, con l’arrivo dell’inverno, del freddo e del mercato di gennaio, puntuali iniziano a fioccare indiscrezioni sul futuro di M’Baye Niang. Malgrado il non brillantissimo momento di forma vissuto al Milan, che ne ha compromesso la titolarità ed anche il gradimento del popolo rossonero, dall’Inghilterra rimbalzano voci che vorrebbero il West Ham pronto ad un’offensiva importante per l’attaccante francese di Montella.

Proprio quel West Ham che in estate ci aveva provato in tutti i modi con Carlos Bacca, ricevendo in cambio un fermo rifiuto, e che adesso potrebbe tentare una nuova operazione con l’altro pezzo forte dell’attacco milanista.

L’anno scorso il Leicester

C’è da capire, in caso di reale proposta d’acquisto recapitata dagli Hammers in via Aldo Rossi, quale potrebbe essere la risposta di Galliani. Lo scorso anno l’affare con il Leicester di Ranieri non andò in porto, ma non - come si disse 12 mesi fa - per il rifiuto opposto dal Milan, quanto per un brusco e deciso passo indietro dei futuri campioni d’Inghilterra che preferirono non spendere 15 milioni per il bizzoso e discontinuo attaccante rossonero. Adesso ci risiamo, però con il West Ham. Come finirà stavolta?