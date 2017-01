Milan, per Vangioni ora spunta il Marsiglia

MILANO - Sembrava tutto fatto col Siviglia, poi evidentemente in Spagna qualcuno ha aperto gli occhi e lasciato cadere l’opzione che portava a Leonel Vangioni, terzino argentino del Milan, mai utilizzato finora da Vincenzo Montella che se lo è ritrovato in rosa, preso a parametro zero da Galliani in una delle operazioni meno brillanti della carriera del dirigente brianzolo. Il Siviglia si è chiamato fuori dalla trattativa per Vangioni che resta però sempre in uscita da Milanello e per cui ora è spuntato l’interesse dell’Olympique Marsiglia che ha chiesto informazioni sul laterale sudamericano che potrebbe così avere in Francia una nuova occasione. Rudi Garcia, tecnico del Marsiglia, sembra apprezzare Vangioni e l’affare potrebbe andare in porto entro la fine del mese, liberando il Milan di un altro peso dopo la cessione di Luiz Adriano allo Spartak Mosca. Se non in entrata, insomma, almeno in uscita il calciomercato dei rossoneri potrebbe decollare.