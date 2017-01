Trevisani a Sky: “Lapadula è l’oro del Milan”

MILANO - Forse è il destino di quest’anno di Carlos Bacca, essere costantemente oscurato da Gianluca Lapadula, il centravanti emergente del Milan 2016-2017, l’uomo che è probabilmente l’emblema più evidente del nuovo spirito di una squadra rinata grazie al lavoro di Vincenzo Montella. Nella partita di domenica scorsa contro il Cagliari, ad esempio, il colombiano ha realizzato il gol vittoria a ridosso del 90’, ma gli applausi (oltre che a lui) sono andati proprio a Lapadula, entrato in campo da pochi minuti e decisivo con la sua caparbietà che ha fatto recapitare a Bacca una palla da spingere solamente in rete. Dell’ex attaccante del Pescara è innamorato l’intero ambiente milanista, dai dirigenti ai tifosi, ed ormai è sulla bocca anche dei giornalisti e degli addetti ai lavori, consapevoli ormai che Lapadula non è solamente un’attrazione fine a sé stessa, la risposta proletaria al capitalismo del pallone, ma è anche calciatore vero che in serie A dice la sua come e più di altri. Di Lapadula ha parlato anche Riccardo Trevisani, noto telecronista e giornalista di Sky Sport: «Ormai le grandi squadre si affidano molto alla panchina - afferma Trevisani - e subentrare non è un disonore, anzi, è una delle risorse del calcio moderno. Prendete Lapadula, ad esempio: il Milan lo fa giocare titolare e lui segna, il Milan lo tiene in panchina e lui entra ed è decisivo; col Cagliari ha giocato pochi minuti ed ha propiziato il gol di Bacca: è l’oro di Montella, l’oro del Milan». E qualcuno a settembre gli pronosticava il ritorno a Pescara….