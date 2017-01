Milan-Deulofeu, trattativa ad oltranza

MILANO - Il nome caldo per la campagna acquisti invernale del Milan, ormai è chiaro, è quello di Gerard Deulofeu, ventitreenne attaccante esterno spagnolo dell’Everton, già richiesto da Adriano Galliani nei giorni scorsi e per il cui cartellino i rossoneri hanno proposto un prestito fino a giugno, ovviamente respinto dalla società britannica che di regali al Milan non intende farne. Milan che però può far leva sul sì del calciatore che sogna il calcio italiano e spera di potersi mettere in mostra in un campionato duro e formativo come la serie A; un’approvazione che permette a Galliani di non forzare la mano con l’Everton ed aspettare gli ultimi giorni del calciomercato (i famosi giorni del condor) per ottenere dal club di Liverpool quel prestito (non gratuito, ma con diritto di riscatto) che per ora non ha soddisfatto gli inglesi. Il tecnico dei biancoblu, Ronald Koeman, ha inoltre bloccato la cessione di Deulofeu solo temporaneamente e solo fin quando non verrà reperito sul mercato il suo sostituto che risponde al nome di Memphis Depay, in uscita dal Manchester United: una volta ratificato il passaggio dell’olandese all’Everton, il puzzle potrà completarsi col trasferimento di Deulofeu a Milanello.