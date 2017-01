Da Londra: “Il Chelsea piomba di nuovo su Romagnoli”

LONDRA - Si finisce (forse) con Donnarumma e si ricomincia con Romagnoli. Al Milan non sembra esserci pace e i tormentoni legati al calciomercato proseguono senza sosta. Dall’Inghilterra, infatti, il quotidiano The Sun rilancia con insistenza l’ipotesi di un nuovo assalto del Chelsea nei confronti di Alessio Romagnoli, difensore milanista già ampiamente corteggiato dai londinesi la scorsa estate con offerte sontuose respinte al mittente da Galliani e compagni. L’assalto andato a vuoto a luglio potrebbe ripresentarsi fra qualche mese, perché, sempre stando a quanto scrivono i corrispondenti britannici, Antonio Conte non perde giorno per convincere Roman Abramovich che Romagnoli è il rinforzo ideale per il già superlativo Chelsea, capolista incontrastato della Premier League. L’ex tecnico juventino insiste, il Chelsea è pronto ad una nuova offensiva che il Milan proverà a respingere, anche se il vuoto di potere in società potrebbe condizionare le scelte dirigenziali dei rossoneri e far vacillare un calciatore ormai pronto per guidare la difesa di una squadra con obiettivi ben più ambiziosi del semplice ritorno in Europa. Solo col Milan più competitivo Romagnoli direbbe fermamente no al nuovo assalto blu di Conte.