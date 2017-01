Pancaro sul Milan: “Ok i giovani, ma per vincere ci vuole di più”

MILANO - Giuseppe Pancaro, ex terzino del Milan campione d’Italia nel 2004, ha parlato della formazione di Montella, reduce dal sofferto successo contro il Cagliari che ne ha rilanciato le ambizioni in chiave europea: «A me il progetto giovani del Milan piace veramente molto - riconosce l’ex calciatore - e devo dire che Montella si sta comportando benissimo, ha dato identità e sicurezza alla sua squadra. L’ossatura è buona, il lavoro di tecnico e giocatori è ottimo, però devo dire che per tornare a competere per vincere il campionato, al Milan mancano ancora 2-3 elementi di alto livello, diciamo pure 2-3 campioni perché è con quelli che si vince». Un’analisi molto lucida e risoluta, perché il lavoro di Montella e l’andamento del Milan 2016-2017 sono realmente eccellenti, ma per lottare più in alto serve altro; ad esempio, quanti calciatori del Milan giocherebbero titolari nella Juventus? E quanti juventini, viceversa, sarebbero inamovibili nel Milan? Quando questa differenza verrà limata, i rossoneri saranno pronti per sgomitare di nuovo nella lotta scudetto.