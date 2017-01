Furio Fedele: “Keita al Milan entro fine mese? Non è escluso”

MILANO - La campagna acquisti del Milan in questo mese di gennaio, si sa, non potrà essere faraonica: i soldi provenienti dalla Cina non ci sono, così come è in ritardo la cessione della società alla cordata asiatica che dovrebbe succedere a Silvio Berlusconi. Lo scambio di portieri col Cagliari (Storari milanista e Gabriel in Sardegna) rischia di essere l’unica operazione a coinvolgere i rossoneri, anche se Adriano Galliani, sottotraccia, sta pensando anche ad altro, come conferma anche Furio Fedele, noto giornalista esperto di Milan: «E’ chiaro che il mercato invernale del Milan sarà oculato - afferma il cronista - come è altrettanto chiaro che al momento in società ci siano due teste pensanti, Galliani e Fassone, che devono confrontarsi per prendere le decisioni. Però io non escluderei che il Milan possa provare l’assalto a Keita della Lazio in questo mese di gennaio; l’attaccante laziale è il primo obiettivo estivo dei rossoneri, ma io non escluderei che Galliani e Lotito possano trovare la soluzione più giusta già adesso, magari liberando Niang e incassando qualcosa per prendere Keita». Il rinforzo ideale per la rincorsa al terzo posto in campionato, alla faccia del mercato a basso costo; un’operazione complicata e di difficile compimento, eppure il nome di Keita circola ed aleggia con forza attorno all’ambiente milanista e la sensazione è che il Milan farà di tutto per non farselo sfuggire.