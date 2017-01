Milan, Suso fissa l’obiettivo: «Europa League»

MILANO - Probabilmente non farà felici i tifosi del Milan con queste dichiarazioni, ma Jesús Joaquín Fernández Sáez de la Torre, meglio noto come Suso, ha dimostrato ancora una volta di possedere equilibrio e consapevolezza, caratteristiche ideali per rivelarsi un leader di una squadra giovanissima come il Milan. La vittoria arrivata allo scadere contro il Cagliari rilancia i rossoneri nelle zone alte della classifica, con i tre punti mancanti della sfida contro il Bologna rinviata per la Supercoppa potrebbe addirittura issarsi nuovamente al terzo posto, ma l’attaccante spagnolo ha preferito ancora una volta volare basso, con la consueta misura nelle sue dichiarazioni del post-partita.

Obiettivo Europa

«Sapevamo che le dirette concorrenti per l'Europa avevano vinto e che dovevamo vincere a tutti i costi. Il Cagliari si difendeva bene ma noi abbiamo avuto ugualmente le occasioni per segnare. Merito anche di Bacca, un giocatore molto importante per noi, fa movimento per noi centrocampisti e detta bene il passaggio ai compagni. Ma è presto per parlare di Champions, l'importante per il Milan è tornare in Europa, quindi il nostro primo obiettivo è l'Europa League. Se poi dovesse esserci la possibilità di arrivare in Champions lo vedremo. Per ora sono contento di come stanno andando le cose qui al Milan».