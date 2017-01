La promessa di Bacca: «Voglio restare al Milan»

MILANO - Il gol segnato al minuto 42’ della ripresa deve essere stato accolto come una liberazione per l’attaccante colombiano che non trovava la via della porta da tempo immemore. Per la precisione dal 2 ottobre scorso, giorno di Milan-Sassuolo, quando Carlos Bacca timbrò il cartello dal dischetto. Da allora una sfilza infinita di insufficiente e prestazioni non all’altezza del suo carisma internazionale, compresa quella di oggi contro il Cagliari che, senza l’invenzione del compagno di reparto Lapadula, sarebbe stata catalogata alla voce «ennesimo fallimento».

Non vado via

Per fortuna la storia non si fa con i se e i ma, ma - specialmente per un goleador di razza come l’ex Siviglia - si fa solo con i gol. Ed allora bravo Bacca, viva Bacca, che a fine partita ha raccontanto il suo momento di gloria: «Ho lavorato per questo momento, ho dato sempre tutto, non arrivava il gol ma oggi Dio mi ha illuminato e l'ho buttata dentro. Non ho parole per descrivere questo momento. Mi sento tanto tanto dentro il progetto, sono venuto qui per portare i miei gol, il mio lavoro, per portare il Milan a giocare in Europa. In questo momento non voglio andare via».