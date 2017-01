Milan, con Bacca-dula si vince

MILANO - È stato necessario un gol allo scadere di Carlitos Bacca, servito magistralmente dal neo entrato Lapadula, per avere ragione di un Cagliari indomito e battagliero, capace di asserragliarsi nella propria area di rigore e ridurre all’inefficienza le fonti vitali del gioco rossonero. In primis Suso, sul quale gravitavano a turno almeno tre rossoblu ogni azione, poi Bonaventura e infine i due attaccanti Niang e Bacca ben imbrigliati dalla difesa cagliaritana.

Il peso della vittoria

Una partita presentata come facile alla vigilia, viste le difficoltà della retroguardia isolana (43 gol incassati nelle prime 18 partite), ma che si è inesorabilmente complicata nel corso della giornata per colpa delle vittorie contemporanee di tutte le dirette concorrenti del Milan ad un posto in Europa. Situazione che ha costretto i rossoneri a strappare una vittoria sul Cagliari a tutti i costi, pena l’allontanamento dalla zona Europa, zavorrando i calciatori milanisti di un peso evidentemente troppo gravoso.

Grazie Lapa

Alla fine è arrivato un risultato decisamente importante per mister Montella, bravo nell’indovinare la mossa giusta con l’inserimento di Gianluca Lapadula al minuto 34 al posto di uno spento Pasalic. Con la sua verve, la sua grinta, la sua carica, l’ex capocannoniere della serie B ha dato una bella scarica di adrenalina ai compagni, ma soprattutto ha offerto a Carlos Bacca, con una specie di piroetta circense da terra, una palla gol solo da spingere in rete. Stavolta l’attaccante colombiano non si è fatto pregare, mettendo fine ad un digiuno che durava da tre mesi.

Niang a secco

Chi invece proprio non riesce a scrollarsi di dosso il peso dei due rigori sbagliati alla fine del 2016 è M’Baye Niang, ancora una volta protagonista di un match insufficiente. Tra tiri finiti in fallo laterale, passaggi sbagliati di 30 metri e un’assoluta inconsistenza sotto la porta avversaria, l’attaccante francese ha provocato più di qualche fischio da parte dei tifosi, ma almeno stavolta atteggiamento non è stato indolente ed irritante come nelle ultime precedenti prestazioni.

In zona Champions

Ma soprattutto, grazie alla vittoria sul Cagliari, adesso il Milan viaggia alle spalle di Juventus, Roma, Napoli e Lazio, ma con i 3 punti del potenziale successo sul Bologna potrebbe addirittura issarsi nuovamente al terzo posto in classifica, con accattivante affaccio sulla prossima Champions League. Perchè il sogno continui a vivere però serve un deciso cambio di passo soprattutto da parte degli attaccanti rossoneri. Bacca oggi ha segnato, ma la sua prestazione è stata comunque insufficiente, come quella di Niang e di Bonaventura. Prima della rete siglata del colombiano contro il Cagliari, il Milan non segnava in campionato dal 4 dicembre, giorno di Milan-Crotone. Ecco perchè occorre che Vincenzo Montella richiami all’ordine i suoi e faccia in modo di restituire a tutti la brillantezza perduta.