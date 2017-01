L’agente di Bacca conferma: «Piace in Cina»

MILANO - Ora che è arrivata anche la conferma da parte dei diretti interessati, non si potrà più parlare di indiscrezioni e di sussurri di mercato: «È vero, alcune squadre cinesi sono interessate a Carlos Bacca», ha ammesso Sergio Barila, agente dell’attaccante colombiano, ai microfoni di calciomercato.it.

L’ipotesi di una cessione del numero 70 rossonero al momento è ancora prematura, come ha ribadito il procuratore del centravanti dei Cafeteros: «Lui é contento al Milan e vuole restare. È venuto a Milano per vincere e dopo la Supercoppa vuole conquistare altri trofei in rossonero. Per Carlos è stato un successo importante sia a livello individuale e collettivo. Vincendo si acquisisce lo spirito giusto anche per il futuro».

Le sirene cinesi

Ma da qui al 31 gennaio, ultimo giorno del mercato invernale, non sono esclusi colpi di scena e per più di una ragione. Innanzitutto perchè abbiamo visto crollare fior di campioni (gli ultimi della lista Tevez, Oscar e Witsel) sotto i colpi delle scintillanti lusinghe cinesi e delle loro proposte milionarie, e poi perchè il Milan è alla disperata ricerca di fondi per sovvenzionare la campagna acquisti di gennaio e i milioni provenienti dall’estremo oriente rappresenterebbero una discreta fonte di sostentamento da qui al momento del closing con i cinesi di Sino-Europe Sports, previsto per i primi giorni di marzo 2017.

A digiuno da 3 mesi

Ecco perchè malgrado le ripetute dichiarazioni d’amore di Bacca - e del suo solerte agente - al Milan, c’è da aspettarsi di tutto. Alle prese con il più lungo digiuno della sua carriera (l’ex centravanti del Siviglia non segna in campionato dal 2 ottobre, quando timbrò il cartellino su rigore contro la Lazio), il numero 70 di Puerto Colombia non è mai entrato definitivamente nel cuore del popolo milanista e la sensazione è che i tifosi rossoneri non si strapperebbero i capelli all’ipotesi di un suo addio anticipato.