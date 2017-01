Milan, Vangioni verso il Siviglia

MILANO - Leonel Vangioni, terzino argentino del Milan, è ad un passo dal trasferimento in prestito in Spagna, al Siviglia. L’esterno sudamericano, mai finora preso in considerazione da Vincenzo Montella ed arrivato in estate in Italia a parametro zero dal River Plate, lascerà certamente i rossoneri in questa finestra invernale di mercato e lo farà portandosi addosso un enorme zero alla voce minuti giocati. Montella non si è mai fidato di lui, se lo è ritrovato a Milanello già prelevato da Galliani e lì lo ha lasciato, nonostante una rosa di terzini non certo di primo livello; ora per Vangioni è arrivato il momento di cambiare aria e dimostrare all’Europa che qualcosa vale anche lui: il Siviglia, alla ricerca di alternative sulle fasce, si è fatto prepotentemente avanti col Milan per l’arrivo in prestito del terzino argentino e le parti sono molto vicine, anzi, è possibile che già nelle prossime ore Vangioni parta per la Spagna con biglietto di sola andata. Al Milan nessuno sentirà la sua mancanza.