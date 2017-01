Jesè-Delofeu: intreccio di mercato tra Milan e Roma

MILANO - Quando si dice un intreccio di mercato. Quello che sta accadendo tra Milan, Roma, Everton e Paris Saint Germain e quanto di più vicino allo scenario dipinto in apertura. Diversi i protagonisti di quella che sembra tanto una spy story e invece è solo una delle tante operazioni di calciomercato che stanno per animare questo freddo gennaio europeo. Partiamo da Adriano Galliani e dalla conclamata esigenza del Milan di mettere a disposizione del tecnico Montella un attaccante esterno capace di giocare sulle due fasce, in modo da poter dare il cambio ai due titolarissimi Suso e Niang. Accanto all’attuale ad compaiono, come attori non protagonisti, anche Fassone e Mirabelli, chiamati in causa per dare la loro approvazione o meno alle fantasie di mercato rossonere.

Caccia all’ala

Poi c’è la Roma di Spalletti, come il Milan alla ricerca di un calciatore che possa sostituire Momo Salah in partenza per la Coppa d’Africa. Quindi ci sono i calciatori individuati dai due club per soddisfare le esigenze dei rispettivi tecnici: da una parte Jesè Rodriguez del Paris Saint Germain, dall’altra Gerard Delofeu, in forza (si fa per dire visto che continua a non essere convocato da mister Koeman) all’Everton. In mezzo il procuratore di entrambi i calciatori spagnoli, Gines Carvajal, preoccupato di offrire ai suoi due assistiti la migliore soluzione possibile.

Milan svantaggiato

Verrebbe facile una sana e proficua spartizione delle risorse tra Milan e Roma, ma il problema è che il due club, entrambi impegnati nella rincorsa alla Juventus e soprattutto a caccia di un posto utile per accedere alla prossima Champions League, voglia di farsi favori non sembra essercene granchè.

In posizione svantaggiata c’è naturalmente il Milan, vincolato dai legacci di una situazione societaria ancora tutt’altro che definita e costretto ad un mercato a budget 0 dall’ennesimo ritardo nel passaggio di proprietà al consorzio cinese Sino-Europe Sports.

L’Everton dice no

L’Everton, ad esempio, sembra tutt’altro che dell’avviso di accettare la richiesta di Galliani di un prestito secco - non oneroso - per l’ex canterano del Barcellona Delofeu. Malgrado un utilizzo con il contagocce dell’esterno catalano, il club di Liverpool intende monetizzare dalla cessione del ragazzo, o quanto meno garantirsi un indennizzo sicuro a giugno, cosa che il Milan non può proprio permettersi di offrire.

Al contrario della Roma che, pur essendo come i rossoneri alla ricerca di un calciatore da prendere solo per sei mesi, sarebbe propensa ad un prestito oneroso, opzione che l’Everton prenderebbe in considerazione. C’è da dire però che Spalletti preferirebbe di gran lunga Jesè, e che eventualmente Delofeu sarebbe solo un’opzione di ripiego.

La speranza rossonera

Il Milan insomma deve solo augurarsi che il Paris Saint Germain da una parte e l’ex Real Madrid dall’altra accettino la proposta della Roma (si parla anche in questo caso di un prestito oneroso con un diritto di riscatto fissato attorno ai 25 milioni di euro) che a quel punto si chiamerebbe fuori dalla corsa all’attaccante dell’Everton lasciando così via libera a Galliani.

Negli occhi dei tifosi rossoneri resta però una cocente sensazione di amarezza: ancora una volta per fare mercato si dovrà fare affidamento sull’elemosina di altri club. Una storia che dovrà finire prima o poi, cinesi o non cinesi.