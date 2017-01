Milan, non solo Gigio: le grandi anche su Plizzari

MILANO - Non c’è pace per i tifosi del Milan. Come se non bastassero le ansie scatenate dal contratto di Gigio Donnarumma in scadenza nel 2018, gestito per altro da quella mina vagante che risponde al nome inquietante di Mino Raiola, ecco un’altra minaccia europea e ancora una volta nel reparto portieri.

Ormai tutto il mondo sa che a Milanello, oltre al gigante di Castellammare di Stabia ormai titolare inamovibile della formazione rossonera, c’è un altro baby fuoriclasse che saltella da un palo all’altro con una sicurezza sorprendente. Un talento naturale che oltre ad una classe indiscutibile può permettersi di sfoggiare una carta d’identità con su inciso il numero 2000 accanto alla voce «anno di nascita». Parliamo naturalmente di Alessandro Plizzari, nuovo fenomeno del calcio rossonero, promosso in prima squadra a sedici anni di età e già battezzato dal presidente Berlusconi come un «portiere più giovane di un anno di Donnarumma ma altrettanto bravo».

Voglia di giocare

Ora, presumiamo piuttosto difficoltoso fare una graduatoria di merito, anche perchè se Gigio continuerà a giocare sui suoi standard abituali, sarà arduo ammirare il buon Plizzari all’opera. Uno scenario che vedrebbe il portierino rossonero relegato a vita in panchina. Ipotesi tutt’altro che accettabile per un ragazzo già titolare della Nazionale Under 17 e probabilmente pronto anche lui - come il suo compagno di squadra e rivale di porta - al triplo salto mortale fino all’Under 21.

Ecco perchè già oggi si parla di una sua possibile richiesta di cessione - naturalmente solo ed esclusivamente in prestito - per non rischiare di perdere tempo prezioso ed indispensabile per continuare il percorso di crescita.

Custodire con cura

Il Milan però farà bene a fare i suoi conti e custodire con cura il ragazzo nato a Crema, perchè con la spada di Damocle chiamata Mino Raiola che penzola sul futuro di Gigio Donnarumma (scadenza di contratto a giugno 2018), sarà il caso di tenere da conto il baby Plizzari e non rischiare di perderlo prima per strada. Il suo talento non è passato inosservato e le grandi d’Europa (il Manchester City ci ha già provato con un’offerta di 2 milioni rispedita al mittente dal Milan in estate) sono pronte a strapparlo alla concorrenza. Un’altra grana complicata da gestire per la nuova proprietà cinese.