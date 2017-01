Milan, contro il Cagliari primo traguardo per Donnarumma

MILANO - 50, ma non li dimostra. Non parliamo naturalmente di anni, lui che ancora non è neppure maggiorenne, ma di partite ufficiali con la maglia del Milan. Si, avete letto bene, domenica pomeriggio (appuntamento a San Siro alle ore 18.00) contro il Cagliari, Gianluigi Donnarumma raggiungerà le sue prime 50 presenza in rossonero. Per un ragazzino di appena 17 anni, 10 mesi e 14 giorni, un autentico record. Ma non solo in senso metaforico: nella ultracentenaria storia del Milan, infatti, mai nessuno ha toccato le 50 partite ufficiali prima dei 18 anni. Il record che il fenomenale portierone di Castellammare di Stabia si appresta a superare appartiene al leggendario Paolo Maldini che ha raccolto il traguardo in questione a 18 anni, 3 mesi e 20 giorni. Un segnale decisamente beneaugurante per il futuro di Gigio in rossonero.

Raiola permettendo, naturalmente.