Sky verso Milan-Cagliari: “Montella farà giocare Bacca”

MILANO - La sosta natalizia sta per finire, il Milan è già al lavoro e sta preparando la partita di domenica pomeriggio (ore 18) a San Siro contro il Cagliari. La formazione rossonero è ancora in divenire, ma sembra che Vincenzo Montella voglia rilanciare Carlos Bacca al centro dell’attacco milanista dopo l’infortunio che ha tenuto il colombiano fuori nelle ultime gare di campionato, acuendone l’astinenza dal gol che si prolunga da ormai tre lunghissimi mesi (prima volta nella storia dell’ex punta del Siviglia). Un periodo nel quale Bacca è stato sostituito dal grintoso Gianluca Lapadula e non solo in campo, ma anche nel cuore dei tifosi milanisti, innamorati della voglia di lottare del centravanti torinese. Eppure il Milan non può mollare un attaccante di questo calibro ai margini del progetto tecnico: Bacca va recuperato e in fretta, è bomber da oltre 20 reti stagionali e il suo digiuno è destinato a finire se Montella riuscirà a rimotivarlo; a conferma di ciò ci sono i servizi da Milanello degli inviati di Sky Sport, primo fra tutti Peppe Di Stefano che a proposito di Bacca afferma: «Contro il Cagliari giocherà il colombiano al 99% perché Montella vuole recuperarlo e fargli finalmente trovare il gol; Lapadula avrà spazio a partita in corso, perché ora la priorità del tecnico campano è rilanciare il sudamericano che non segna da troppo tempo».