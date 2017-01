Keita Balde: il Milan prova a prenderlo subito

MILANO - Keita Balde è forse il più concreto obiettivo di calciomercato del Milan, innamorato dell’attaccante senegalese della Lazio che è in rotta con la società capitolina e che insiste nel rifiutare con determinazione ogni proposta di prolungamento contrattuale del presidente Lotito. Galliani, di comune accordo con Fassone, Mirabelli ed i rappresentanti della Sino-Europe Sports, è pronto all’assalto di Keita con due proposte concrete alla Lazio: la prima prevede un prestito fino a giugno con obbligo di riscatto fissato a 20 milioni di € se il calciatore disputasse almeno 14 partite in rossonero; la seconda è un prestito oneroso con promessa di sedersi in estate attorno ad un tavolo e trattare il futuro di un attaccante che i rossoneri vogliono a tutti i costi, provando, in caso di necessità, anche a sacrificare uno fra Bacca e Niang pur di arrivare al laziale.