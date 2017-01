Sky: “Storari ad un passo dal ritorno al Milan”

MILANO - Milan-Cagliari si giocherà domenica prossima a San Siro, ma una sfida fra rossoneri e rossoblu è già cominciata ed è quella legata ad uno scambio di calciomercato che potrebbe nelle prossime ore concretizzarsi: Storari dalla Sardegna a Milanello, Gabriel a percorrere il viaggio opposto. Il quasi quarantenne portiere romano, già milanista qualche anno fa, da qualche tempo ha screzi con la proprietà cagliaritana e con l’allenatore Rastelli, mentre l’estremo difensore brasiliano non gode della fiducia di Montella che lo ha tenuto come vice Donnarumma solo per mancanza di alternative. A Cagliari Gabriel potrebbe riconquistare la titolarità della porta, Storari, invece, dopo qualche iniziale remora, si sarebbe convinto a ricoprire il ruolo di secondo portiere, di chioccia al fenomeno ma giovane Donnarumma; secondo la redazione sportiva di Sky, le parti sarebbero vicinissime, tanto che già al termine di Milan-Cagliari i due portieri potrebbero scambiarsi le maglie e non solo simbolicamente. Al Milan resta in ogni caso un problema secondo portiere: di Gabriel, ormai è chiaro, non si fida nessuno, Storari è vicino al termine della carriera, il ragazzino Plizzari potrebbe, magari già il prossimo anno, diventare il vice di Donnarumma per una coppia giovane come forse mai si è vista in Italia.