Milan: sfuma Jesè, ora tutto su Delofeu

MILANO - Nel corso della movimentata e frenetica penultima giornata dell’anno, decisiva per intavolare le trattative da chiudere all'apertura del mercato di gennaio, avevamo raccontato di come il Milan avesse puntato il proprio mirino sull’esterno offensivo Jesè del Paris Saint Germain, ma che per raggiungere l’obiettivo avrebbe dovuto fronteggiare la concorrenza decisa della Roma. Ebbene, secondo le indiscrezioni che circolano da radio mercato, pare che l’attaccante spagnolo abbia accettato la corte dei giallorossi e che quindi sia pronto a dire si a Spalletti.

Tutto su Delofeu

Pronta la controffensiva rossonera: da un ex Real Madrid a un ex Barcellona, sfumato Jesè ecco la suggestione Delofeu. La punta, attualmente all’Everton, potrebbe rappresentare per Vincenzo Montella l’alternativa ideale al connazionale Suso, ma potrebbe giostrare anche sulla fascia mancina, dando così il cambio a M’Baye Niang. Pare che la cordata cinese abbia approvato la scelta di Galliani di puntare tutto sul classe ’94 nativo di Riudarenes e addirittura che la richiesta ufficiale di prestito secco partita dagli uffici di via Aldo Rossi sia già stata recapitata alla dirigenza dell’Everton.

I vecchi amici

A questo punto si attende solo la risposta del club inglese, dopodichè il mancino spagnolo potrebbe diventare rossonero e ritrovare a Milanello due vecchi compagni: lo stesso Suso, insieme al quale Delofeu ha giocato in tutte le nazionali giovanili iberiche, e Carlos Bacca, compagno di squadra per una stagione al Siviglia.