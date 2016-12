Paolo Rossi: “Spero che Lapadula conquisti il Milan”

MILANO - Se non se ne intende Paolo Rossi di centravanti, chi può parlare a riguardo? Il capocannoniere dei gloriosi mondiali di Spagna del 1982, oggi commentatore ed opinionista televisivo, è intervenuto circa l’attacco del Milan, in particolar modo soffermandosi su Gianluca Lapadula, attaccante che dalla serie B si sta facendo largo in rossonero, entrando in ballottaggio con Carlos Bacca che fino ad un paio di mesi fa sembrava titolare inamovibile: «Io faccio il tifo per Lapadula - riconosce l’ex punta anche del Milan - perché mi piacciono i lavoratori, quegli attaccanti che sudano e sgomitano, ma soprattutto che hanno lottato tanto per arrivare a certi livelli. L’ex centravanti del Pescara ha attraversato un momento difficile in cui non trovava spazio, poi ha giocato con maggior continuità segnando anche 4 gol, un buon bottino. Certo, la serie A e il Milan sono un’altra cosa rispetto alla B e la strada da fare è ancora lunga, ma io spero che Lapadula possa conquistarsi il posto da titolare con Montella». L’ennesimo attestato di stima verso la cultura operaia di Lapadula, di gran lunga preferita all’atteggiamento più snob e borghese di un Bacca che perde giorno dopo giorno consensi dall’ambiente milanista, ormai innamorato dell’ex capocannoniere della serie B.