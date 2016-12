Oscar del tifo: c’è il Milan dietro la Juventus

MILANO - Quanta passione tra i tifosi del Milan. Non sono stati sufficienti gli ultimi cinque anni di delusioni e mortificazioni in serie per allontanare i tifosi rossoneri dalla loro squadra del cuore. È quanto emerge da una ricerca di "Sport Fans", realizzata da StageUp e Ipsos sulla popolazione di età compresa tra i 14 e i 64 anni.

La squadra più amata, come da consuetudine, è sempre la Juventus. La vecchia signora del calcio italiano può contare su 8.316.000 fans, ma subito dietro c’è proprio il Milan - staccatissimo, in verità - con 4.201.000. Subito dopo Inter (3.934.000), Napoli (2.910.000) e Roma (1.906.000).

Napoli, crescita boom

Tra i dati interessanti che emergono da questa indagine, il maggiore incremento in assoluto registrato dagli azzurri di Aurelio De Laurentiis (da 1.809.000 tifosi nel 2011 a 2.910.000 nel 2016), pari ad uno strepitoso 61% di crescita. Ed anche la statistica che premia la squadra con il maggior numero di simpatizzanti, quella verso cui più si orienta il sostegno dei tifosi dopo quello per la squadra del cuore: è la Roma a guidare questa speciale classifica, davanti a Juventus, Milan, Napoli e Inter.