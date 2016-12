Lippi rassicura i tifosi del Milan: "I cinesi esistono"

MILANO - La trattativa per l'acquisto del Milan si prolunga ormai da oltre un anno e il rinvio dello scorso inizio di dicembre non ha che alimentato i dubbi di chi continua ad essere scettico circa una vendita del club rossonero. Dubbi che si sono sempre fatti largo nell'ambiente anche perchè sui nomi che comporrebbero la cordata di acquirenti c'è sempre stato un alone di mistero, poichè nulla o quasi è stato rivelato circa gli effettivi compratori. Ora, col tutto slittato alla prossima primavera, iniziano a delinearsi alcuni contorni del nuovo futuro Milan cinese.

Marcello Lippi, ad esempio, attuale commissario tecnico della nazionale cinese ed ormai esperto conoscitore dello stato asiatico, ha sempre dubitato della cessione del Milan, affermando anche in passato che nessuno in Cina sa chi siano gli acquirenti del club rossonero («Non so chi c'è dietro la cordata vicina all'acquisto del Milan, ho chiesto anche ad alcuni dirigenti locali, ma nessuno è stato in grado di darmi una risposta. Non si capisce bene il quadro della situazione neppure da qua»).

Oggi, rispetto alle dichiarazione di qualche settimana fa, la sua versione è differente: : «In Cina tutti sapevano chi era Suning anche prima che entrasse nell'Inter - riconosce l'ex tecnico della Juventus - mentre nessuno conosceva il gruppo interessato al Milan, nessuno a Pechino e dintorni sapeva di chi si parlasse. Oggi invece c'è un clima diverso, stanno uscendo i primi nomi e anche i rossoneri possono iniziare a programmare il futuro con una trattativa più limpida». Qualche nube sembra così in grado di diradarsi, almeno in attesa dell'ufficialità di una cessione andata veramente troppo per le lunghe.