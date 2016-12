L’annuncio di Ses: «Riporteremo il Milan in cima al mondo»

MILANO - Se c’è una cosa che fino a questo momento si può rimproverare ai futuri proprietari cinesi del Milan è di aver parlato poco, aver mantenuto un profilo troppo basso per soddisfare la sete di notizie del popolo milanista. Ora però, dopo il versamento della seconda caparra nelle casse di Fininvest (con questi sono già 200 milioni) e con l’appropinquarsi della data fissata per il closing (prima settimana di marzo, qualcosa sembra essere cambiata.

Milan tra i top club

Prima le celebrazioni per la vittoria in Supercoppa, il trofeo conquistato a Doha dal Milan contro la favorita Juventus, adesso le dichiarazioni di Sino-Europe Sports, riportate dal portale cinese TBL, che aprono nuovi scenari sul futuro del club di via Aldo Rossi: «Ufficializzeremo l'acquisto del Milan il prossimo anno, con una conferenza stampa (presumibilmente a Marzo insieme ai vertici di Fininvest e dell'Ac Milan) dove annunceremo le strategie future, commerciali e sportive, per portare il Milan ai livelli dei top club mondiali con una particolare attenzione al settore giovanile».

300 milioni da investire

Preziosa anche l’indicazione offerta dai futuri proprietari cinesi del Milan riguardo il vivaio, quel settore che grazie all’esplosione di Donnarumma, Locatelli, De Sciglio, Calabria sta regalando tante soddisfazioni ai tifosi rossoneri: «Abbiamo pagato il premio da 1,5 milioni per vittoria della Supercoppa e siamo molto felici di vedere molti giovani in prima squadra. Il prossimo anno intendiamo investire 300 milioni nel settore giovanile creando una Youth Accademy Milan anche in Cina dove allenare i giovani calciatori cinesi».