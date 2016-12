Milan: 50 milioni per blindare Donnarumma

MILANO - È lui il primo pensiero dei tifosi del Milan, Gianluigi Donnarumma e il suo rinnovo di contratto al compimento del diciottesimo anno di età. Il 25 febbraio 2017 sembra essere diventato il nuovo natale rossonero (un po’ come a Roma lo è diventato il 26 settembre, giorno del compleanno di Francesco Totti), ma stavolta non si tratta solo di celebrare la maggiore età del fenomenale portiere di Castellammare di Stabia. A turbare la serenità del popolo milanista è l’attesa per l’accordo tra vecchia e nuova proprietà dell’Ac Milan da una parte e Mino Raiola, procuratore di Gigio, dall’altra, per il prolungamento di contratto del baby prodigio classe ‘99. Il futuro di Donnarumma in rossonero dipenderà esclusivamente da questo, altrimenti a giugno 2018 l’erede di Buffon in Nazionale sarà libero di accasarsi altrove e senza alcun indennizzo per il Milan.

50 milioni per Gigio

Il Corriere dello Sport stamattina in edicola anticipa le mosse di Sino-Europe Sports, il consorzio cinese prossimo ad acquistare il club di via Aldo Rossi. Secondo il quotidiano romano, l’amministratore delegato in pectore Marco Fassone, supportato da Yonghong Li, frontman di SES, sarebbe pronto ad un’offensiva importante per blindare Gigio Donnarumma: 50 milioni sul tavolo per placare l’irrequieto Raiola e consegnare al Milan il portiere e il capitano del futuro rossonero, da qui ai prossimi 20 anni.

I tifosi non aspettano altro per alzare i calici e brindare finalmente al nuovo anno.