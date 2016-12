Nicola Amoruso: “Jovetic andrà al Milan a gennaio”

MILANO - Ormai guarda le partite dal divano di casa sua, perché Stefano Pioli sembra non averne bisogno, come del resto non ne hanno avuto bisogno Roberto Mancini (se non in sporadiche situazioni) e Frank De Boer: si parla di Stevan Jovetic, attaccante montenegrino ormai fuori dai piani tecnici dell’Inter, che fra un mese potrebbe fare le valigie ma non spostarsi di città. L’ex attaccante della Fiorentina, infatti, potrebbe finire dall’altra parte di Milano, al Milan con Vincenzo Montella che ha già allenato lo slavo a Firenze e che lo riaccoglierebbe a braccia aperte; nelle ultime ore il nome di Jovetic è stato al centro di voci di mercato, perché gli esperti di calciomercato hanno ipotizzato uno scambio fra le squadre milanesi con il montenegrino in rossonero e Andrea Poli in nerazzurro. Anche Nicola Amoruso, ex attaccante di Juventus e Reggina, è convinto che la strada dell’attaccante sia verso Milanello: «Il Milan credo potrà fare poco mercato a gennaio - sostiene l’ex calciatore - ma penso che abbia l’intenzione di portare in rossonero Jovetic, pallino di Montella ed ormai scaricato dall’Inter. Non so con quale formula, ma non mi stupirei affatto di vederlo al Milan il 1 ferbbraio». Quello di Jovetic non è certo il profilo di calciatore sognato dai tifosi milanisti, ma considerando quanto Montella sia stato bravo a rigenerare la squadra rossonera e considerando anche l’inutilità di Honda e Luiz Adriano (peraltro in partenza), forse un tentativo varrebbe la pena farlo.