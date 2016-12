Collovati: “Juventus-Milan? Non vedo favoriti”

MILANO - Anche Fulvio Collovati, ex difensore di Milan ed Inter nonché della nazionale italiana, ha voluto dire la sua sulla Supercoppa Italiana in programma a Doha fra Juventus e Milan: «Penso che sarà una bella partita - afferma l’ex calciatore - perché la Juve è la squadra da battere in Italia, mentre il Milan è compagine organizzata ed insidiosa. Non penso ci siano veri favoriti, credo che entrambe abbiano il 50% di possibilità di portare a casa la coppa; ritengo che Allegri farà partire all’assalto i suoi e Montella preparerà una gara di attesa per poi ripartire in contropiede come fatto già in campionato». Al di là dei pronostici, è curioso come in pochi mesi siano cambiati i giudizi nei confronti del Milan: prima della finale di Coppa Italia dell’anno scorso, infatti, dare i rossoneri per favoriti contro la Juventus sembrava una barzelletta, oggi, nonostante i bianconeri restino la squadra più forte d’Italia, la formazione di Montella sembra aver accorciato di molto le distanze dai campioni d’Italia.