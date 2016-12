Il Milan riabbraccia Bertolacci, l’amico ritrovato

MILANO - Bistrattato dalla critica e umiliato dai tifosi rossoneri oggi Andrea Bertolacci sembra un giocatore nuovo. Nella passata stagione l’ex centrocampista genoano ha inconsapevolmente attirato su di sè le ire del popolo rossonero, inviperito per il suo rendimento insoddisfacente. E alla fine l’amaro commento che contrassegnava ogni sua apparizione era lapidario: quando non gioca male è solo perchè è infortunato.

Tutti contro Galliani

L’attuale stagione, annunciata come quella della riscossa, era iniziata esattamente come la precedente: panchina alla prima giornata contro il Torino, ingresso in campo nella ripresa e immediato infortunio muscolare dopo nemmeno cinque minuti di gioco. Risultato, quasi quattro mesi fermi ai box e nuova raffica di improperi nei confronti di Adriano Galliani, unico artefice dell’operazione che ha portato Bertolacci al Milan.

Bene contro la Roma

Alla vigilia di Roma-Milan il miracolo: riesumato a sorpresa da mister Montella, complice la defezione in blocco dell’intero centrocampo titolare rossonero (Montolivo, Kucka e Bonaventura), il giocatore cresciuto in giallorosso ha avuto la prontezza di farsi trovare pronto. Partita di sostanza e qualità che ha convinto il tecnico di Pomigliano D’Arco a offrirgli un’altra opportunità contro l’Atalanta, peraltro in un ruolo non suo, quello di regista al posto Locatelli tenuto precauzionalmente a riposo.

Miracolo a Milano

Puntuale il miracolo bis: contro i bergamaschi Andrea Bertolacci è stato il giocatore con più palloni giocati (81) e con più passaggi riusciti (61). A corredo di una prestazione di vigore agonistico e attenzione tattica che non solo non ha fatto rimpiangere il baby playmaker cresciuto nel vivaio rossonero, ma ha suggerito a Vincenzo Montella una nuova opzione in vista della Supercoppa contro la Juventus a Doha il prossimo venerdì: Bertolacci titolare accanto a Locatelli e Kucka, con Bonaventura rispedito tra i tre d’attacco al posto dell’incerto Niang.

L’amico ritrovato

Una soluzione che fino a 10 giorni fa avrebbe fatto inorridire il popolo rossonero e che invece adesso viene salutata con serenità, con la consapevolezza che il talento mostrato dall’ex genoano nelle precedenti stagioni non può essere evaporato a Milanello.

E allora ben tornato Bertolacci, il tempo della tua consacrazione in rossonero forse è finalmente arrivato.