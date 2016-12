Primo intoppo per il Milan: rinviata la partenza per Doha

MILANO - Non inizia sotto i migliori auspici la trasferta del Milan verso il Qatar dove venerdì, alle 17.30 ore italiane, contenderà alla Juventus la Supercoppa italiana. Nel pomeriggio di oggi, per la precisione alle 15.00 era annunciata la partenza della squadra rossonera in direzione Doha (in contemporanea con quella della Juventus che però ha regolarmente lasciato Torino), ma un problema tecnico dell’aereo che doveva giungere da Londra ha modificato completamente i piani del Milan.

24 ore di riposo in meno

In un primo tempo si era pensato a uno slittamento di un paio d’ore, ma complice il lungo viaggio (5 ore) e altre due ore di fuso orario, il gruppo rossonero sarebbe atterrato in Qatar in piena notte, con conseguenti disagi per la squadra chiamata ad allenarsi domattina presto.

Allora, in accordo con la Lega Serie A che ha organizzato la trasferta delle due squadre, si è preferito posticipare la partenza di 24 ore. I ragazzi di Montella quindi domani mattina si alleneranno a Milanello, poi pranzo e alle 13.30 rotta verso Malpensa dove alle 15.00 partiranno in direzione Doha.

Un problemino non indifferente per i ragazzi di Vincenzo Montella che avranno a disposizione un giorno in meno per smaltire la stanchezza del viaggio e il fuso orario. Come se la Juventus, strafavorita della vigilia, avesse bisogno di altri vantaggi.

Nuovo programma

21 Dicembre: alle 11 la squadra si allenerà al centro sportivo di Milanello. Ore 15 il Milan partirà da Malpensa. Alle 22 (ora locale) atterrerà a Doha.

22 Dicembre: alle 16.30 (orario Doha) conferenza di Montella e Abate. Ore 17.00 allenamento della squadra alla vigilia.

23 Dicembre: la partita Juve-Milan alle ore 17.30 italiane (19.30 locali)